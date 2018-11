Vielmann: "Dicen que miento porque no le dan beneficios a delincuentes y secuestradores, claro que se los dan"

El exministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes, fue ligado a proceso penal por el delito de tortura en el caso conocido como Ejecuciones extrajudiciales y tortura.

Pero la jueza de Mayor Riesgo A, Claudeth Domínguez, también determinó falta de mérito al exfuncionario por el delito de ejecución extrajudicial.

Declaraciones

Luego de que la audiencia de hoy finalizara, y que la jueza ordenara prisión preventiva para los sindicados, Vielmann Montes habló al respecto.

El exfuncionario indicó que parte de este proceso ya era "una cosa juzgada". Además, dijo que una vez más la FECI y la CICIG "violan mis derechos humanos".

Queda establecido lo de la sentencia de España. Que los propios testigos de ellos refirieron que la FECI y la CICIG tienen una fijación hacia mi persona", aseguró.

"Les dan beneficios"

Por otra parte, Vielmann Montes aseguró que los entes investigadores sí dan beneficios a cambio de declaraciones. "Luego dicen que miento porque no le dan beneficios a delincuentes y secuestradores, claro que se los dan, en esta oportunidad no se los han dado porque los denuncié a tiempo".

Se lo dieron al famoso secuestrador conocido como el “Morado”, este señor Rodríguez, que cortaba orejas y dedos a los secuestrados", dijo.

"Yo no miento señores. Lo que hice ahora fue detener que recibieran favores. Luego ustedes han visto la forma en la que se dan los testimonios y los ofrecimientos, reconoció el fiscal Sandoval que eran reales, no importando la procedencia", aseguró Vielmann.

En cuanto a lo determinado por la titular del Tribunal de Mayor Riesgo A, Vielmann dijo que es respetuoso de la ley.

Se da mayor credibilidad a secuestradores y asesinos que a jueces", dijo a Emisoras Unidas.

Sobre la prisión preventiva

En cuanto a lo determinado por la jueza Domínguez de dictar prisión preventiva, Vielmann dijo que no es un sujeto de fuga. "No puedo alterar medios de prueba, son cosas de hace 13 años. Yo estuve en España por 7 años sometido a un proceso, a uno proceso que me acusaban de 10 asesinatos y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo llevé mi juicio en libertad. Aquí se abusa de la cárcel en este escenario", mencionó.

Tengo más de 60 años de vivir en Guatemala. Tengo toda mi familia. Tengo mis negocios. He sido miembro de las instituciones del sector privado. He sido ministro. Y este señor dice que yo no tengo arraigo", dijo.

Mencionó que al estar de vacaciones en España, que fue cuando lo detuvieron, llevó su situación legal sin problemas.

Los fiscales y jueces españoles, respetuosos de la libertad, que es lo más sagrado de la gente, no tuvieron ningún inconveniente y no vieron el que yo fuera un sujeto de fuga", añadió.

Finalmente, el exministro criticó el actuar del jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Según su criterio, el abogado "debería irse mejor a Venezuela".

Ahí (Venezuela) son unas dictaduras donde se disfruta teniendo a los presos políticos", dijo.

* Con información de Emisoras Unidas.