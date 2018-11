Jueza rechaza solicitud de Reparación Digna del MP en caso Financiamiento Electoral Ilícito

La Jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, rechazó la petición del Ministerio Público de imponer una Reparación Digna en contra de los dos empresarios implicados en el caso de Financiamiento Electoral Ilícito al partido FCN-Nación.

El Ministerio Público (MP) solicitaba que en concepto de Reparación Digna, los empresarios Andrés Botrán y Rodrigo Arenas, pagaran Q350 mil por haber cometido el delito de Financiamiento Electoral Ilícito.

Los montos que la fiscalía pedía que Arenas cancelara la cantidad de Q94,500, mientras que a Botrán pedían Q250 mil.

Luego de analizar la solicitud, la Juez Aifán determinó que el MP no argumentó lo suficiente su petición.

"No hubo un estudio serio y profundo del caso, por lo que esta judicatura debe declarar sin lugar la solicitud de criterio de oportunidad ya que la misma no reune los requisitos establecidos en la ley y no ha sido aceptada por ninguna de las partes", dijo Aifán para justificar su decisión.