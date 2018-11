Atentado suicida en reunión religiosa deja más de 40 muertos en Kabul

Al menos 43 personas murieron el martes en un atentado suicida durante una reunión de altos jerarcas religiosos en Kabul, capital de Afganistán.

La explosión también dejó heridas a 83 personas, de las cuales al menos 24 se encuentran en estado crítico, informó el portavoz del ministerio de Salud, Wahid Majroh.

“Un suicida hizo detonar su carga explosiva en el lugar durante una ceremonia”, dijo por su parte el portavoz de la policía de Kabul, Basir Mujahid.

El ministerio de Defensa confirmó la información y subrayó que “en la ceremonia participaban tanto el público como ulemas de todo el país”.

El ataque, que se produjo en una sala de fiestas durante la reunión de ulemas, para celebrar el aniversario del profeta Mahoma, es uno de los más sangrientos perpetrados en la capital afgana en las últimas semanas.

La oenegé italiana Emergency indicó a través de Twitter que una docena de heridos fue ingresada en su centro de asistencia de Kabul, y que todos presentaban lesiones “de gravedad”.

Video from @TOLOnews shows victims in #Kabul being transported by ambulance from the scene of the attack on a wedding hall to our Surgical Centre. In front of the hospital, people await news about those injured. #Afghanistan https://t.co/0rlDDKim41

— EMERGENCY (@emergency_ong) November 20, 2018