Trump amenaza con volver a revocar acreditación de periodista de CNN

La cadena CNN aseguró este lunes que pidió una audiencia de emergencia para permitir a su reportero Jim Acosta permanecer en la Casa Blanca, después de denunciar que funcionarios de Washington han amenazado con revocar de nuevo su acreditación de prensa.

El abogado de la cadena, Theodore Boutros, pidió al juez Timothy Kelly una audiencia para la semana del 26 de noviembre.

