Iglesia católica cambia el texto del “Padre Nuestro” en italiano

Un año después de que el papa Francisco solicitara cambiar el texto del “Padre Nuestro”, argumentando una “mala traducción” que se prestaba para malentendidos, la Conferencia Episcopal Italiana finalmente ha aceptado la petición del pontífice.

Con ocasión de la presentación de la tercera edición italiana del Misal Romano, la institución, citada por euronews, anunció la aprobación de un nuevo texto, el cual será sometido a la supervisión del Vaticano.

El fragmento concreto al cual se refiere Francisco es el verso “Et ne nos inducas in tentationem” (“no nos dejes caer en la tentación”, en español), que en italiano se tradujo como “no nos induzcas a la tentación” (“non ci indurre in tentazione”).

“La traducción del padrenuestro no es buena; Dios no puede llevarnos a la tentación”, dijo el papa Francisco en diciembre de 2017.

“Soy yo quien cae, no es Él quien me hace caer en la tentación para luego ver cómo caí. Un padre no hace eso; un padre te ayuda a levantarte de inmediato. El que te lleva a la tentación es Satanás”.

Foto: AFP

El mismo problema figura en las traducciones en inglés (“And lead us not into temptation”) y en alemán (“Und führ uns nicht in Versuchung”).

La Conferencia Episcopal Italiana explicó que, tras el cambio, el versículo en cuestión ha sido modificado a “no nos abandones a la tentación” (“non abbandonarci alla tentazione”).