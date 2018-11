Fox News respalda a CNN en demanda contra la Casa Blanca

Continúa la controversia entre CNN y Donald Trump. Esta vez, el canal Fox News salió al paso de la polémica y este miércoles anunció se unirá a la cadena rival en su batalla legal para que la Casa Blanca reintegre la acreditación al periodista Jim Acosta.

Fox, que al contrario que CNN ha sido objeto de elogios de parte del presidente Trump, consideró que revocar una acreditación plantea preocupaciones sobre la libertad de prensa.

“Fox News apoya a CNN en su esfuerzo legal para recuperar la acreditación de prensa de su periodista en la Casa Blanca”, señaló Jay Wallace, presidente del canal, por medio de un comunicado.

Wallace agregó que la cadena tiene la intención de presentar un recurso en apoyo a CNN ante la corte, porque “las acreditaciones que proporciona el Servicio Secreto para trabajar en la Casa Blanca nunca deberían utilizarse como un arma”.

Fox News will file an amicus brief in support of @Acosta and CNN. Thank you @FoxNews! Statement from Jay Wallace below: pic.twitter.com/1EyRkho0TK

— CNN Communications (@CNNPR) November 14, 2018