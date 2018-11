VIDEO. Así es el comercial viral de “Trumpy Bear”, el osito de peluche inspirado en Trump

Está a la venta en Internet y cuesta aproximadamente 40 dólares. Lleva una corbata roja y tiene un peinado un tanto peculiar, el cual hace recordar a una de las figuras más conocidas de Estados Unidos.

Se trata del “Trumpy Bear”, un inusual oso de peluche hecho a imagen y semejanza del presidente Donald Trump, cuya aparición en el mercado ha causado revuelo por lo surrealista de su publicidad y por su existencia misma.

El juguete, con un claro parecido al mandatario norteamericano, se dio a conocer gracias a un anuncio emitido por la cadena FOX. Y aunque al principio muchos pensaron que se trataba de una broma, no lo es.

I can't believe this commercial that just ran on Fox News is for real pic.twitter.com/gGInt8BKhp

“Trumpy Bear” es un producto real, y pude adquirirse a través de dos pagos de $19,95. Además, su compra incluye un certificado de autenticidad y una bandera estadounidense que el peluche lleva escondida en su interior, la cual puede utilizarse como frazada.

Además, en el bizarro anuncio se emulan algunas de las frases de campaña utilizadas por el propio Trump durante su campaña, como “Make America Great Again” (“Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”), que en el spot aparece adaptada a un “He made my golf great again” (“Él le ha devuelto la grandeza a mi golf”).

“Presentando el original 'Trumpy Bear' (…) Muestra tu patriotismo y orgullosamente muestra a 'Trumpy' en cualquier festividad estadounidense”, dice el narrador en el anuncio.

La aparición del oso no ha pasado desapercibida por los internautas, quienes de inmediato han respondido con críticas y burlas en las redes sociales.

“La mejor parte del comercial de 'Trumpy Bear' por lejos es el motociclista conduciendo con su oso”, comentó con humor una persona en Twitter.

the best part of the trumpy bear commercial by a country mile is the biker riding with his bear. pic.twitter.com/Adq94brpQL

— Turkey Serota (@maggieserota) November 12, 2018