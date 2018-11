Feria de empleo ofrece plazas para call centers

Este viernes se llevará a cabo una feria del empleo que ofrecerá plazas para jóvenes graduandos interesados en laborar en el área de los call centers.

La Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) informó que se trata de la tercera edición de la Feria del Empleo que organiza el Sector de Contact Center y BPO de dicha institución.

Los requisitos para optar a una plaza es que el aspirante debe tener un conocimiento del 75% del idioma inglés escrito y hablado, tener el cierre o el título de diversificado, hoja de vida y fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI).

Capacitación

No obstante, para los interesados en una plaza de trabajo en esta área y no tengan el nivel de inglés requerido, se les ofrecerá la oportunidad de mejorarlo con el programa FS Certification for Call Center Representatives.

Este programa consiste en 10 semanas de capacitación para mejorar el nivel de este idioma y así facilitarles la oportunidad de optar a un empleo.

El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, que tengan un nivel de inglés del 40% hablado y escrito.

#AgexportHoy |2,000 oportunidades de trabajo en la industria de Contact Center & BPO para jóvenes graduandos #BPOGuatemala #EmpleoGT https://t.co/a4faK9pWvv — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) November 13, 2018

Alianza

La actividad es organizada en conjunto entre Agexport y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Las empresas que participan en esta ocasión serán: Atento, Alorica, VXI, Pronto BPO, TELUS, Allied Global, Capgemini y Genpact.

Más información sobre la Feria de Empleo y el programa de Finishing School en : [email protected] o al número de WhatsApp: 5811-811