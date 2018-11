Casa Blanca a CNN: Tenemos “amplias facultades” para suspender a periodistas

La presentación legal de la Casa Blanca se realizó ante un tribunal federal, en respuesta a la demanda interpuesta el martes por la cadena televisiva CNN por la suspensión del periodista Jim Acosta, cuya credencial le fue retirada por Washington tras discutir con el presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa.

“El Presidente y la Casa Blanca tienen el mismo criterio para regular el acceso a la Casa Blanca para los periodistas (y otros miembros del público) que el que tiene para seleccionar qué periodistas recibirán entrevistas, o qué periodistas reconoce en las conferencias de prensa”, señaló el breve descargo, presentado en una audiencia judicial donde se tramita el polémico caso.

La acción presentada por los abogados del Departamento de Justicia, y citada por la AFP, argumenta que “el presidente (Trump) podría optar por no celebrar más ruedas de prensa y cancelar todos los pases de prensa vigentes, sin implicar las protecciones del debido proceso”.

Acosta, quien ya había tenido varios desencuentros con Trump y con la portavoz presidencial, Sarah Sanders, enfadó al mandatario al preguntarle si durante la reciente campaña para las elecciones de mitad de mandato había “demonizado” a los inmigrantes que buscan llegar en caravanas a Estados Unidos.

El periodista y el presidente intercambiaron palabras durante algunos segundos, hasta que finalmente Trump decidió quitarle la palabra a Acosta, ordenándole que bajar el micrófono.

“¿Sabes qué? Honestamente, creo que deberías dejarme a mí dirigir el país, ustedes dirijan CNN, y si lo lo hubieran hecho bien sus ratings serían mucho más altos”, le dijo el presidente.

El mandatario incluso acusó a CNN de ser “el enemigo del pueblo” por difundir, lo que él considera, “noticias falsas” (“fake news”).

We are not the enemy of the people. I am not your enemy. You are not my enemy. It is wrong to call your fellow Americans the enemy. We are all on the same team. We are all Americans.

— Jim Acosta (@Acosta) October 29, 2018