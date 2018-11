Argentina se apresta a aprobar presupuesto ajustado al pacto con el FMI

La Cámara Alta comenzará a deliberar a las 14:00 (hora de Guatemala) y se espera que la aprobación definitiva se consiga sin tropiezos, pues durante estas semanas el gobierno del presidente Mauricio Macri y las provincias llegaron a acuerdos que les aseguran financiamiento pese a los fuertes recortes.

El presupuesto que regirá en 2019, último año de gobierno de Macri, contempla el recorte de gastos por unos 400 mil millones de pesos (unos 10 mil millones de dólares) respecto del año anterior con el fin de bajar a cero el déficit fiscal primario, que en 2017 cerró en 3.9 % del PIB y que para 2018 se proyectó en 2.7 %.

Esa meta de equilibrio fiscal primario se lograría con un descenso de los gastos equivalente a 1.5 % del Producto Interno Bruto y un aumento de la recaudación de cerca de 1,2% del PIB.

El proyecto está en línea con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que asegura un auxilio financiero para Argentina por unos 56 mil millones de dólares.

El senador Fernado Pino Solanas, de la oposición de izquierda, criticó el proyecto y sostuvo que "Argentina no tiene solución con este plan. Hay que dar vuelta a la página y convencerse de que ésta no es la única solución".

El presupuesto 2019 contempla gastos totales por 4.172.312 millones de pesos (110.000 millones de dólares).

Mauricio Macri. Foto: AFP

Sindicatos y movimientos sociales convocaron protestas en los alrededores del Congreso, pero se estima que serán menos numerosas que las del pasado 24 de octubre, cuando el proyecto se aprobó en la cámara de Diputados en medio de disturbios que llevaron incluso a interrumpir la sesión.

Argentina acudió al FMI en medio de una corrida cambiaria que comenzó en abril pasado y que llevó a una depreciación de su moneda de 50% a lo largo del año, con una inflación estimada por encima de 40% para el cierre de 2018.

Para estabilizar la moneda, el Banco Central decidió a partir de octubre establecer un sistema de bandas de fluctuación y mantener la base monetaria constante hasta junio de 2019. Desde que comenzó a aplicar esas medidas el peso argentino se ha revalorizado un 10% frente al dólar.

En tanto, manifestantes comenzaron a concentrarse al mediodía, con pancartas con leyendas como "Abajo el presupuesto 2019 de Macri, el FMI y el PJ", en alusión al Partido Justicialista, cuya bancada anunció que votará a favor.

"El presupuesto no me gusta, es un presupuesto de un país en emergencia. Pero el peor escenario es que no se vote. Si no hay presupuesto se reconduce el anterior. El país está siendo observado por el FMI (…) Es una cuestión necesaria, imprescindible, para tener un país medianamente viable", declaró el senador Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque justicialista, antes de ingresar al Congreso.

*Con información de AFP