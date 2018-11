Trump arremete contra Macron y se burla de él con polémicos tuits

Nueva polémica entre Donald Trump y Emmanuel Macron. Dos días después de que ambos se encontraran en París, el marco de los actos conmemorativos por el centenario del armisticio, el mandatario estadounidense volvió a arremeter en contra de su homólogo francés a través de las redes sociales.

Foto: AFP

Esta vez, Trump acudió a Twitter para criticar a Macron por sugerir la creación de un ejército europeo y para ridiculizarlo por su, según él, “muy bajo” nivel de popularidad en Francia.

“Emmanuel Macron sugiere construir su propio ejército para proteger a Europa de Estados Unidos, China y Rusia. Pero fue Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo funcionó eso en Francia? Comenzaban a aprender alemán en París antes de que Estados Unidos apareciera. ¡Paguen por la OTAN o no!”, escribió el presidente norteamericano en un tuit.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two – How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

“En cuanto a comercio, Francia produce excelente vino, pero también lo hace Estados Unidos. El problema es que Francia le hace muy difícil a Estados Unidos vender sus vinos en Francia y cobra grandes aranceles, mientras que Estados Unidos facilita las cosas para los vinos franceses y cobra tarifas muy pequeñas. ¡No es justo, eso debe cambiar!”, comentó.

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

“El problema es que Macron sufre un índice de aprobación muy bajo en Francia, del 26 %, y una tasa de desempleo de casi 10 %. Él solo estaba tratando de cambiar de tema. Por cierto, no hay país más nacionalista que Francia, gente muy orgullosa, ¡y con razón!”, añadió Trump, a manera de burla a Macron.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

El mandatario estadounidense finalizó su embestida virtual con un “¡HAGAN A FRANCIA GRANDE OTRA VEZ!”, haciendo referencia al eslogan de campaña que utilizó en 2016.

……MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Trump ha criticado reiteradamente a sus aliados europeos por no gastar lo suficiente en sus fuerzas armadas, en particular a Alemania.

El fin de semana, Macron provocó el enojo de su homólogo estadounidense tras declarar que Europa necesitaba su propio ejército, ubicando a Washington junto a Pekín y Moscú como amenaza para la seguridad de Europa.

Macron se había reunido con Trump el sábado, antes de las ceremonias para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial, en un intento por aplacar la tensión por las declaraciones del mandatario francés.

En una entrevista con CNN, Macron dijo que ambos habían hablado sobre lo que su gobierno considera un “malentendido”.

Ambos están de acuerdo en que la carga de la OTAN debería estar mejor repartida, en el sentido de que “Europa debería recostarse menos en Estados Unidos para los gastos de su defensa”, dijo el líder francés.

“Para ser directo con ustedes, lo que no quiero es ver a los países de Europa aumentando los gastos de defensa para comparar armamento u otros materiales estadounidenses”.

Estados Unidos ha subrayado que está completamente comprometido con la OTAN, pese a los comentarios de Trump.