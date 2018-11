Periodistas denuncian sanción contra reportero de CNN que discutió con Trump

A través de una publicación compartida en redes sociales, la Federación Internacional de Periodistas (FIJ) denunció la sanción que recibió este jueves el reportero de CNN, Jim Acosta, a quien la Casa Blanca decidió retirarle la acreditación tras el intercambio verbal que sostuvo la víspera con el presidente Donald Trump.

La FJI señaló “violencia verbal” del mandatario frente a los medios de comunicación, así como la medida tomada en contra de Acosta.

“Estamos consternados por la violencia verbal del presidente contra los medios y las tentativas de privar al periodista del micro para impedirle hacer preguntas que incomodan (…) Es intolerable”, juzgó la FIJ, exigiendo a Washington que devuelva inmediatamente la credencial al reportero.

We are appalled by the verbal #violence of @POTUS against the #media and also by physical attempts to remove the #journalist's microphone to stop him asking questions that bother the president. It can't be tolerated! The #WhiteHouse must give him his accreditation back NOW ✋

— IFJ (@IFJGlobal) November 8, 2018