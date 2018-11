Senado vs. Cámara de Representantes, la lucha que viene en Estados Unidos

A pesar de que los demócratas se han apoderado de la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump ha aclamado una "gran victoria" en las elecciones legislativas en Estados Unidos, a medida que los republicanos expandieron el control del Senado.

Sin embargo, la mayoría demócrata en la Cámara baja podrá bloquear el programa legislativo del mandatario y lanzar investigaciones sobre su administración y asuntos de negocios.

Publinews Guatemala Tras legislativas, Trump dice que espera poder trabajar junto a los demócratas En conferencia de prensa, el mandatario estadounidense expresó su intención de que ambos partidos puedan “trabajar juntos” tras las elecciones de mitad de mandato, donde los demócratas tomaron el control de la Cámara baja.

Publinews Internacional conversó con David Schultz, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Hamline; con Larry Powell, investigador de comunicaciones y profesor de la Facultad de Artes y Ciencias de la UAB, y con Fletcher McClellan, profesor de ciencias políticas en el Elizabethtown College de Pensilvania, sobre los resultados y qué esperar al lado.

David Schultz

¿Son comparables las elecciones intermedias de Trump y Obama?

"Los resultados de medio término de Trump de 2018 y de Obama de 2010 son elecciones paralelas en contraste. En ambos años el presidente en funciones no estaba oficialmente en la boleta electoral, sin embargo, dichas elecciones fueron un referéndum sobre ellos. Ambas mostraron el repudio parcial de un presidente en funciones y su partido, cuán dividido está políticamente el país y es probable que no rompan el estancamiento en el país.

En 2010, la presidencia de Obama fue repudiada en las urnas por lo que el presidente hizo y no hizo. Él rescató a los bancos durante el apogeo de la crisis económica, pero no ayudó a los propietarios de viviendas, sindicatos y otros que lo apoyaron. Dio por sentado su base y asumió que aparecerían para votar, pero no lo hicieron. Fue rechazado en una elección frustrada por una demanda de cambio que no ocurrió, pero su partido también perdió porque gran parte del público pensó que se había excedido.

Trump perdió en 2018 por las mismas razones por las que ganó hace dos años. En 2016, Trump apeló con éxito a la reacción contra las políticas de identidad. Jugó con el miedo y los prejuicios, beneficiándose de la reacción racial contra Barack Obama y también del sexismo y la mediocridad de la campaña presidencial que Hillary Clinton había librado. Ganó porque aprovechó las ansiedades y la ira de un electorado que la economía, los demócratas y los republicanos habían ignorado en gran medida, y se benefició de un sentimiento de complacencia que los demócratas tenían al pensar que una persona como Trump nunca podría ganar. La victoria de Trump también fue producto de la geografía y de un colegio electoral que sobrevaloró los votos de las zonas rurales".

¿Y este año?

"En 2018 muchas de estas condiciones funcionaron en su contra, o simplemente no existían. Oficialmente no fue una elección presidencial, pero todos sabían que era un referéndum sobre Trump. Pero esta vez no hubo un colegio electoral para sobrepasar los votos rurales, en lugar de eso, la geografía de la elección no fue en los estados de “columpio”, sino en los distritos del Congreso donde la línea de batalla era en los distritos ricos y bien educados donde las mujeres suburbanas, rechazadas por la campaña sexista y racista que emprendió Trump, aparecieron esta vez para votar en su contra.

Además, en 2018 no estuvo Hillary Clinton en la boleta electoral, lo que redujo el electorado de Trump a una base central de votantes que era mucho más pequeña que hace dos años. El resultado fue que los demócratas tomaron el control de la Casa de Representantes de Estados Unidos, dejando el Senado con los republicanos y una presidencia con Trump. El escenario más probable es el estancamiento político".

¿Cómo fue esta elección para el Partido Republicano?

"El Senado es un punto brillante para los republicanos, así como aferrarse a algunas gobernaciones muy cercanas. Trump y el Partido Republicano podrán señalar estas victorias, incluida la toma de asientos de senadores por parte de los demócratas, como un signo de victoria y no un rechazo total del presidente y su partido".

¿Qué pasa con el Partido Demócrata?

"Principalmente pare ellos fue una buena noche para los demócratas. Tomaron la Cámara como se esperaba, ganaron algunas gobernaciones y legislaturas importantes, y también forzaron a los republicanos a defender algunos escaños críticos que deberían haber sido victorias fáciles, como en Georgia. Más importante aún, con el control de la Cámara de Representantes, tienen un nuevo apalancamiento contra el presidente".

¿Qué se puede esperar?

"Estancamiento, estancamiento y estancamiento. En cuanto a las políticas, poco se hace y ahora el presidente enfrentará un increíble escrutinio por parte de los demócratas".

Foto: AFP

Larry Powell

¿Qué pude contarnos sobre los resultados?

"Los republicanos tienen que estar respirando un suspiro de alivio. Los demócratas toman el control de la Cámara, pero podría haber sido peor para el Partido Republicano. Lo están haciendo bien en el Senado, pero eso no es una sorpresa".

¿Son felices los demócratas?

"En general, los demócratas tienen que estar contentos con cómo lo hicieron en las carreras de la Casa. Pero la enorme ola azul que estaban esperando simplemente no llegó. No lo hicieron tan bien".

¿Qué sigue?

"Donald Trump pasará los próximos dos años luchando con la Cámara controlada por los demócratas. Obtendrá una buena lección sobre el significado constitucional de "controles y balances".

Foto: AFP

Fletcher McClellan

¿Cómo evaluarías la elección?

"Los Estados Unidos se volvieron más rojos y azules al mismo tiempo. Los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dándoles un asiento en la mesa para dirigir el gobierno federal. Los republicanos aumentaron su mayoría en el Senado. Los Estados Unidos habrán dividido el gobierno entre los dos partidos, lo que significa que hay dos vías que el Presidente Trump y los Demócratas podrían tomar: la cooperación bipartidista o la paralización partidista. Dado el temperamento del presidente Trump y el hecho de que estará en condiciones de ser reelegido en dos años, el estancamiento es probable".

¿Qué esperar de los próximos dos años de la presidencia de Trump?

"En el corto plazo, es probable que veamos una reorganización en la administración de Trump. Es casi seguro que el Fiscal General Jeff Sessions renuncie y otros miembros y asesores del Gabinete de Trump pronto lo seguirán. La partida de Sessions significa que está en duda el futuro de la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Mueller parece listo para emitir nuevas acusaciones, pero Trump podría descarrilar la investigación despidiendo personal y emitiendo perdones.

Trump tiene que decidir si continuará apelando solo a sus partidarios de base, especialmente a los hombres blancos y aquellos sin educación universitaria, con retórica enojada y temas culturales como la inmigración. Si va a ganar la reelección en 2020, tendrá que desarrollar una agenda más amplia. Será ayudado por una economía nacional fuerte, pero eso no será suficiente. También puede recibir ayuda de los demócratas, algunos de los cuales están ansiosos por llevarlo a juicio político. Tal esfuerzo puede estar condenado, si por ninguna otra razón, ya que dos tercios del Senado deben acordar destituir a un presidente y los republicanos nunca lo harán".

¿Cuáles son otros puntos clave de esta elección?

"Los demócratas ahora tienen herramientas para responsabilizar a Trump, pero esto solo lo inflamará a él y a sus partidarios. Espere ver ataques más agudos contra los principales medios de comunicación y los líderes demócratas, como la próxima presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los movimientos progresistas entre las mujeres, las activistas de control de armas, los ambientalistas y el trabajo organizado se intensificarán, pero serán distraídos por la lucha por la nominación presidencial demócrata de 2020. De alguna manera, los demócratas tienen que encontrar un candidato de hasta 20 candidatos a la presidencia, algunos de ellos rostros viejos como el ex vicepresidente Joe Biden y el senador estadounidense Bernie Sanders, y algunos rostros nuevos, entre ellos O'Rourke y los senadores estadounidenses Cory Booker, Kamala Harris y Amy Klobuchar".