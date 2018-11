“Hay poco dinero, y por eso hay que cuidarlo y maximizarlo”, dijo Jimmy Morales tras inauguración de carretera

El presidente Jimmy Morales acudió a Chisec, Alta Verapaz, para la entrega de dos proyectos, en cuyo acto protocolario aseguró a los presentes que “es un privilegio servirles, gracias por permitirme hacerlo”.

Los proyectos son un tramo carretero de 6,4 kilómetros y la construcción de un embarcadero en el río Chixoy.

“140 kilómetros de caminos terciarios se trabajaron, la carretera de Cobán a Chisec también se le cambió el asfalto. Para mi es un privilegio servirles, cumplimos con lo prometido” #PJM pic.twitter.com/WHMLmjVtx4 — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) November 7, 2018

La carretera es un tramo que une las aldeas Rubelsanto y Playitas, en este municipio, con una inversión de 8,6 millones de quetzales.

Tiene una longitud de 5,2 kilómetros, a los que se adicionan 1,2 kms. de un tramo que conecta la aldea Samaria.

"Hay poco dinero"

El mandatario parafraseó al alcalde de Chisec, Selvyn Reyes, quien indicó que fue difícil alcanzar el objetivo logrado.

Uno se da cuenta de que el recurso es escaso y que no es ilimitado", dijo Morales.

Por otra parte, expresó "no sabíamos en el lío que nos estábamos metiendo". Además, reconoció que a veces realizar las obras no es fácil. "A veces todo el mundo dice ¿porqué no se hace?, y cuando alguien toma el valor para hacerlo, este se da cuenta que el recurso es escaso", añadió.

Que no es como dicen, que hay dinero para tirar. No, hay poco dinero, y por eso hay que cuidarlo y maximizarlo", expresó el presidente.

* Con información de Gobierno.