Jeff Sessions deja de ser fiscal general tras ser despedido por Trump

Jeff Sessions ya no es el fiscal general de Estados Unidos. Así lo confirmó el presidente Donald Trump al mediodía de este miércoles, con un tuit en el que hizo oficial su salida.

En su mensaje, publicado en la cuenta @realDonaldTrump, el mandatario agradeció a Sessions por su servicio y le deseó lo mejor.

“Nos complace anunciar que Matthew G. Whitaker, Jefe de Personal del fiscal general Jeff Sessions en el Departamento de Justicia, se convertirá en el nuevo fiscal general interino de Estados Unidos. Él servirá bien a nuestro país…”, tuiteó Trump.

“Le agradecemos al fiscal general Jeff Sessions por su servicio y le deseamos el bien. Un reemplazo permanente será nominado en una fecha próxima”, agregó en un segundo tuit.

….We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018