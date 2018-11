Guerra partidista acecha tras voto dividido en Estados Unidos

Al igual que sus predecesores Barack Obama y George W. Bush en su segundo mandato, el presidente Donald Trump falló a la hora de romper la “maldición” de las elecciones legislativas, cediendo la mayoría en la Cámara baja a la oposición.

Según las proyecciones, los demócratas arrebatarían a los republicanos una treintena de escaños, de los 23 que necesitan para la mayoría, sumando en total cerca de 229 frente a 206 de los republicanos.

Con estos resultados, los demócratas retomarían por primera vez en ocho años el control de la Cámara de Representantes, cambiando el equilibrio de poderes en Washington, donde Trump gozó del favor de las dos Cámaras desde su llegada a la presidencia tras su sorpresiva victoria en 2016.

A pesar de ello, Trump celebró los resultados como un “tremendo éxito”, ya que un Senado dominado por los republicanos termina con cualquier especulación sobre un procedimiento de destitución en el Congreso, un fantasma que lo acechaba desde hace varios meses.

Este miércoles, Trump celebró nuevamente los resultados en Twitter.

“Recibí tantas felicitaciones de tantas personas por nuestra Gran Victoria anoche, incluyendo países extranjeros (amigos) que estaban esperando, y esperando, para los acuerdos comerciales. Ahora, podemos volver a ponernos a trabajar para hacer las cosas”, escribió.

Received so many Congratulations from so many on our Big Victory last night, including from foreign nations (friends) that were waiting me out, and hoping, on Trade Deals. Now we can all get back to work and get things done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018