Primera candidata transgénero a gobernadora es derrotada en Vermont

Christine Hallquist, expresidenta de una compañía energética, fracasó el martes en su intento de hacer historia para convertirse en la primera gobernadora transgénero de Estados Unidos en su estado de Vermont, donde fue reelecto el actual gobernador republicano Phil Scott.

La sobreviviente de cáncer se lanzó a la política para impulsar la "ola azul" contra el presidente Donald Trump.

Hasta el propio Scott se distanció de Trump en este estado con inclinación demócrata cuyo político más famoso es el senador Bernie Sanders, que se autodescribe como un demócrata socialista y que también fue reelecto como independiente.

Hallquist desafió amenazas de muerte para ser candidata, con la esperanza de que demócratas e independientes se volcaran a las urnas para elegirla. Y fue la primera persona transgénero en ganar unas primarias a gobernador de Vermont.

This has been quite the journey. I have had the great privilege of meeting friends and supporters all across our great state of Vermont. I am grateful for the opportunity to serve as your next governor. I thank you for your support and I hope I have earned your vote.

— Christine Hallquist (@christineforvt) November 6, 2018