Señalan que proyecto de presupuesto 2019 está desfinanciado y desbalanceado

El proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 recibió dictamen favorable de parte de la comisión de Finanzas del Estado esta semana.

El techo fue fijado en Q87 mil 715 millones, es decir Q2 mil millones menos que la propuesta planteada por el Ejecutivo. El dictamen incluye recortes para entidades de justicia y la Universidad de San Carlos, lo cual ha generado una serie de reacciones.

El tema fue abordado este viernes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Como invitados participaron los diputados: Carlos Fion, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo); Luis Hernández Azmitia, del Movimiento Reformador (MR); y Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Asimismo, se conversó con Juan José Porras, de Visión con Valores (Viva); Raúl Romero, de Fuerza; y Ferdy Elías, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Hernández detalló que la comisión de Finanzas aprobó un presupuesto donde van a endeudar por Q19 mil millones más al país. “Está desfinanciado y eso no se puede entrar a conocer”, dijo.

A su criterio, un presupuesto es básicamente resultado de un plan, pero hoy se tiene a un Ejecutivo en donde no se ve un programa de trabajo.

Señaló que muestra de ello es que hay Ministerios con baja ejecución, pero se prevé incrementarles los fondos, como en el caso del Ministerio de Desarrollo, que muestra 55 por ciento de recursos ejecutados hasta la fecha, pero la comisión le otorgar 46 por ciento de incremento para 2019.

Criticó además que se le recorten fondos a la Usac, cuando es necesaria la educación superior en el país.

“Lo que estamos teniendo es un presupuesto que dista de un plan, porque el Ejecutivo no tiene uno, y un botín para el próximo año”, manifestó.

En tanto, el diputado Fión dijo que definitivamente la bancada Creo votará contra ese presupuesto porque está desfinanciado, sobreestima los ingresos e incurre en serias deficiencias técnicas para poder cumplir con la demanda de la población.

Los montos principalmente están basados en la cobertura de funcionamiento de las diferentes dependencias, incluidos salarios y otros gastos, pero no se destinan a infraestructura, aseguró.

“No se trata de hacer campaña en este momento, sino de darle a la población lo que se requiere”, mencionó al hacer referencia a que se contemplan incrementos sin mayores justificaciones.

En ese sentido, dijo que el Ministerio de Comunicaciones quizá llegará a ejecutar un 90 por ciento este año, y se está pidiendo un incremento de Q15 mil millones para la cartera, cuando no pudieron ejecutar la totalidad.

Publinews Guatemala Con recortes, comisión de Finanzas da dictamen favorable a proyecto de presupuesto 2019 La cifra se fijó en Q87 mil 715 millones e incluye disminución a rubros de diferentes entidades, incluida la Usac, por lo cual el rector y sindicalistas de la universidad expresaron su rechazo.

Para Linares Beltranena, hay temas torales que atender, entre estos la Educación. En su opinión, hace falta que se dé a conocer un plan del Ejecutivo que refleje cambios en la modalidad y dar mayor poder de decisión a los padres de familia.

“Donde más patente es la falta de calidad es en Educación. Incrementamos el costo para pagar salarios, pero dónde está la mejoría en asistencia de maestros, por ejemplo”, expresó.

“Así como está, sin planes, yo voto en contra de ese proyecto de presupuesto”, añadió el legislador del PAN.

En tanto, Porras hizo referencia a que el presupuesto de nación es un instrumento técnico político que se usa para saber cómo el gobierno está gastando el dinero de los guatemaltecos, donde debería priorizarse el tema de la calidad del gasto.

A su criterio, el proyecto dictaminado está enfocando en un aumento de presupuesto en las carteras que no son las torales, y refleja la disminución en entidades de justicia y la universidad estatal.

“Ese instrumento no va a poder ser viable porque no hay certeza de cómo se va a implementar. Desfinanciado y el partido no lo apoyaría”, manifestó.

Añadió que esta es una ventana de oportunidad del gobierno para tratar de implementar algo de lo que puede dejar como legado al país.

“Hemos tenido gobiernos que ni siquiera tienen planes de trabajo, entonces no hay una priorización del gasto y cómo lo pretenden utilizar. Aquí lo que han hecho es una piñata del presupuesto”, añadió por su parte el legislador de Fuerza.

Además, aseguró que ha votado en contra del presupuesto en los dos años anteriores y lo hará de nuevo si se mantiene así como está el proyecto para el 2019.

“Es un presupuesto desfinanciado, desbalanceado, desproporcionado e injustificado, donde lo que se está presupuestando es para funcionamiento y no para inversión. Se está haciendo una piñata del dinero del pueblo”, expuso.

Agregó que este proyecto no tiene prioridades, no aclara las metodologías para garantizar la transparencia en su ejecución y que el Congreso sigue aprobando presupuestos sin hacer análisis de ejecución del anterior.

Defiende dictamen

Ferdy Elías, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, indicó que se hizo la reducción de Q2 mil 100 millones con relación a la propuesta del Ejecutivo y se dictaminó de esa manera para dejar una propuesta más apegada al país.

“Las necesidades de nuestro país son muy grandes, qué más quisiéramos tener presupuesto de Q200 mil millones, pero nuestras condiciones son difíciles, nos vimos en la necesidad de reducirlo porque la recaudación no es la óptima y tampoco vamos a endeudar al país”, agregó.

También mencionó que es frustrante estar tratando de repartir lo que hay, incluyendo deuda, cuando hace falta tanto, pues se observan necesidades en las redes de salud y de educación.

“Realmente estamos administrando un presupuesto de pobreza”, pero se dictaminó “lo más consciente posible y apegado a la realidad”, puntualizó.