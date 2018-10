El Papa califica de “acto inhumano” matanza en sinagoga de Pittsburgh

El papa Francisco calificó el domingo de “acto inhumano” la matanza que tuvo lugar la víspera en una sinagoga de Pittsburgh, Estados Unidos, en la que murieron 11 personas.

“Expreso mi cercanía con la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos, y en particular con la comunidad judía, golpeada ayer por un terrible atentado en una sinagoga”, dijo el pontífice, después de la oración del Ángelus.

“En realidad, todos estamos heridos por este acto inhumano de violencia”, reiteró delante de los fieles en la plaza de San Pedro.

Robert Bowers, de 46 años, fue detenido después de perpetrar el ataque, el cual también dejó otras seis personas heridas. El incidente ha sido calificado como el peor ataque antisemita de la historia reciente de Estados Unidos.

El tirador irrumpió el sábado por la mañana en la sinagoga Tree of Life (Árbol de la vida) y gritó “todos los judíos deben morir”, según los medios, al tiempo que abría fuego contra los fieles reunidos en el día del shabat, el descanso semanal judío, para celebrar una ceremonia por el nacimiento de un niño.

El presidente Donald Trump denunció “un desquiciado acto de asesinato en masa”.

…This evil Anti-Semitic attack is an assault on humanity. It will take all of us working together to extract the poison of Anti-Semitism from our world. We must unite to conquer hate.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018