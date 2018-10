Trump elogia "increíble trabajo" del FBI en caso de paquetes sospechosos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el viernes el "increíble trabajo" de la policía federal (FBI) luego del arresto de un sospechoso por el envío de una docena de paquetes con presuntas bombas dirigidas a opositores del mandatario.

"Estos actos terroristas son despreciables y no tienen lugar en nuestro país", dijo Trump en un acto en la Casa Blanca. "He ordenado a las autoridades no escatimar ningún recurso o gasto para encontrar a los responsables y llevarlos rápidamente ante la justicia".

I would like to begin today’s remarks by providing an update on the packages and devices that have been mailed to high-profile figures throughout our Country, and a media org. I am pleased to inform you that law enforcement has apprehended the suspect and taken him into custody. pic.twitter.com/UFjwjjUkLd

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2018