La verdad detrás de la foto del niño que tuvo que celebrar su cumpleaños solo

Hace unos días, una fotografía le dio la vuelta al mundo y se hizo viral. En la imagen aparece Teddy, un niño de 6 años, quien está sentado en una mesa completamente solo. El pequeño iba a celebrar su cumpleaños e invitó a 32 compañeros de su clase, pero nadie llegó.

El incidente ocurrió en Tucson, en Arizona. La madre del niño había organizado una fiesta de cumpleaños con pizza y pastel. Lamentablemente, cuando llegó el día de la celebración, ninguno de los invitados se presentó en el lugar. Los meseros montaron la mesa con platos y pizzas, mientras esperaban la llegada de las personas.

La escena del pequeño, sentado solo en la mesa grande y vacía, no pasó desapercibida y se hizo viral en las redes sociales. Luego que la imagen se popularizara en las diferentes plataformas, varios regalos comenzaron a llegar a la casa de Teddy e incluso recibió una invitación para disfrutar de una experiencia VIP en uno de los juegos del equipo de básquet, los Phoenix Suns.

How about we celebrate with thousands at our place! Tickets to Wednesday’s #SunsVSLakers game are all yours Teddy! Talk soon! https://t.co/YL3zjDX9JW

— Phoenix Suns (@Suns) October 22, 2018