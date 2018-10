Hallan explosivo en buzón de multimillonario George Soros en Nueva York

La policía de la pequeña ciudad de Bedford (un reducto de ricos y famosos a unos 60 kilómetros de la ciudad de Nueva York) informó que recibió una llamada telefónica de un empleado de la residencia del multimillonario George Soros el lunes por la tarde, quien les avisó que habían encontrado un paquete sospechoso en el buzón.

El empleado abrió la caja y,ƒ al ver algo que parecía ser un explosivo, "llevó el paquete a un área boscosa y llamó a la policía de Bedford", según un comunicado del Departamento de Policía local.

Soros, de 88 años, no se encontraba en la casa en ese momento, según un portavoz. El artefacto acabó siendo detonado por las técnicos del escuadrón antiexplosivos.

La policía federal, que hasta el momento no ha anunciado ningún arresto, no brindó ninguna otra información al ser contactada el martes. El caso será investigado por la unidad antiterrorista del FBI.

"No hay ninguna amenaza para la seguridad pública, y no tenemos más comentarios en este momento", señaló en Twitter la oficina del FBI en Nueva York.

We are conducting an investigation at and around a residence in Bedford, NY. There is no threat to public safety, and we have no further comment at this time.

— FBI New York (@NewYorkFBI) October 23, 2018