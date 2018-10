Maestra renuncia tras publicar tuit sobre “matar” al juez Kavanaugh

Una maestra de Minnesota presentó su renuncia esta semana después de que un mensaje publicado desde su cuenta de Twitter provocara alarma entre los usuarios, quienes lo reportaron de inmediato al Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y al Servicio Secreto.

El tuit, supuestamente compartido el pasado 6 de octubre, insinuaba que alguien debería matar al nuevo juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, recientemente envuelto en un escándalo al ser acusado de agresión sexual.

Brett Kavanaugh. Foto: AFP

“Entonces, ¿quién se va a sacrificar por el equipo y va a matar a Kavanaugh?”, decía el tuit publicado en la cuenta @lookitsSammm, que presuntamente pertenecía a la maestra de educación especial de la escuela Rosemount.

Luego de la publicación, la educadora cerró su cuenta de Twitter y renunció a su cargo.

A través de un comunicado difundido el martes, el superintendente del Distrito Escolar 917 de Educación Intermedia, Mark Zuzek, dijo que la empleada renunció voluntariamente tras ser suspendida con goce de sueldo mientras iniciaba una investigación.

Además, Zuzek confirmó a KARE11 que el distrito recibió muchas llamadas y quejas de los padres durante los últimos días sobre el tuit de la maestra.

El FBI en Minneapolis dijo al periódico The Star Tribune que estaba al tanto del mensaje. La maestra, no obstante, no ha sido acusada de ningún delito.

Kavanaugh juramentó el lunes, tras ser confirmado el sábado por 50 votos a favor y 48 en contra, en la votación más ajustada desde 1881, y ha tenido tres ajetreadas jornadas desde entonces.

El sábado por la noche, juró su cargo en una ceremonia privada en la Corte Suprema, mientras los manifestantes coreaban lemas en el exterior del edificio.

Foto: AFP

El lunes, fue el invitado de honor en una toma de posesión ceremonial en la Casa Blanca. Trump se disculpó entonces en nombre de la nación por “el terrible dolor y sufrimiento” que pasaron el juez y su familia, y declaró “probado” que era inocente. El magistrado, por su parte, aseguró a los estadounidenses que sería justo y que aceptaba el puesto “sin rencores”.

*Con información de AP