Separación "voluntaria" de familias migrantes, el nuevo plan de Trump según el NYT

Varias ideas se fraguan mediante reuniones intensas a puerta cerrada entre funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, la Casa blanca y el Departamento de Estado, con la finalidad de hallar un nuevo plan para detener la migración ilegal de centroamericanos, especialmente, hacia Estados Unidos.

De acuerdo con un artículo publicado por el periódico estadounidense The New York Times, indica que entre los nuevos planes de Trump para disuadir a los migrantes sería la separación de familiares de manera "voluntaria".

Pero esto se analiza meticulosamente, sobre todo por la lluvia de críticas que enfrentó la administración Trump cuando se inició con la separación de familias hasta los requisitos más estrictos sobre el asilo de las personas. La Casa Blanca está ejerciendo una fuerte presión sobre las autoridades federales de inmigración para que encuentran una solución para asegurar la frontera.

La Patrulla Fronteriza detuvo a 16,658 personas en unidades familiares en septiembre, una cifra récord, según datos gubernamentales no publicados obtenidos por The New York Times", indica el escrito.