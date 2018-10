México, “entre la espada y la pared”

La región vive una crisis sin precedentes en torno a los migrantes hondureños que tratan de atravesar México para llegar a Estados Unidos, donde Donald Trump anunció recorte a la ayuda a los países desde donde proviene la caravana.

Adolfo Laborde, abogado internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que las autoridades no se encuentran preparadas para este fenómeno masivo de migración que calificó como inusual.

“Hay tránsito de personas en la frontera pero no con estas características, este movimiento se da después de la caravana de diciembre y su impacto ha sido una influencia cada vez mayor de emigrantes, sobre todo de guatemaltecos y centroamericanos”, apuntó.

Precisó que esta situación pone a las autoridades “entre la espada y la pared”, pues, por un lado no puede negar la atención humanitaria que, incluso, está normada por las leyes, pero tampoco puede contribuir y darle la espalda a los acuerdos de cooperación con EE. UU. en materia de migración.

Comparto el posicionamiento del Gobierno de la República en torno a la #CaravanaMigrante. pic.twitter.com/NvHPglBPi4 — Enrique Peña Nieto (@EPN) October 20, 2018

“Si aplica la normatividad (el Estado mexicano), toda aquella persona que quiera atravesar un punto fronterizo mexicano tiene que hacerlo de manera documentada, ya sea con una licencia de trabajo, tránsito o humanitaria, en el caso de estos permisos especiales, incluso unos de refugiados, pero vienen con toda la intención de ir a EE. UU.”, indicó.

Cifras alarmantes

El número de migrantes centroamericanos y sudamericanos que México tiene como refugiados por razones humanitarias se disparó 135%, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación mexicana (Segob).

La Unidad de Política Migratoria a cargo de la dependencia federal emitió ocho mil 181 Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH), para migrantes de Centro y Sudamérica de enero a agosto de 2018, lo que representa un incremento de 135% en comparación con las tres mil 477 otorgadas en el mismo periodo de 2017.

De acuerdo con el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2018, estas dos regiones presentan 98% del total de los permisos otorgados a visitantes extranjeros por razones humanitarias, que es de ocho mil 344.

Hasta agosto de este 2018, tres mil 122 hondureños entraron a la lista de extranjeros que ingresaron al país por razones humanitarias; es decir, 38% de los más de ocho mil provenientes de Centro y Sudamérica.

Desde el 19 de octubre pasado, una caravana de aproximadamente cinco mil migrantes hondureños –niños, mujeres y hombres– intenta ingresar a territorio mexicano por la frontera del país, con el fin de seguir su destino hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro fuera de la pobreza y la violencia.

“Estamos viviendo una situación excepcional y el Gobierno mexicano debe tomar las medidas necesarias para hacer frente a la migración”, explica María Rubí, gerente del Hub de Comunicación para ACNUR Américas.

“Es una emergencia nacional”, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por medio de su cuenta de Twitter, alertó a sus fuerzas armadas y a la Patrulla Fronteriza de una “emergencia nacional”. Argumentó que parece que la Policía y el Ejército mexicano no pueden detener la caravana de migrantes.

En un primer tuit, el mandatario escribió: “Tristemente, parece que la policía y el ejército no pueden detener la caravana que se encamina a la frontera sur de EE. UU. Criminales y un número no determinado de personas del Oriente Medio se han inmiscuido con ellos, he alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército de que esto es una emergencia nacional. ¡Debemos cambiar las leyes!”, escribió en su primer mensaje.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018

En otra publicación culpó a los demócratas por no cambiar las “patéticas leyes de inmigración”. Ante lo sucedido, también por medio de la red social, Trump anunció que recortará de forma sustancial la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador debido a que no pudieron detener a los miembros de la caravana.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018

“Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron cumplir con el trabajo de prevenir que la gente saliera de su país para venir como indocumentados a Estados Unidos. Ahora, cortaremos o reduciremos sustancialmente la masiva asistencia económica que rutinariamente les damos”, advirtió.