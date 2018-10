“Son nuestros niños quienes más sufren”, dice Primera Dama acerca de la migración irregular

La primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, envió un mensaje a los ciudadanos de los países centroamericanos para que eviten migrar de forma irregular hacia Estados Unidos y destacó que los más afectados ante esta situación son los niños.

“Nuevamente me dirijo a los padres de familia de Centroamérica para que no se dejen sorprender por quienes se dedican al tráfico de personas y para que no se dejen persuadir por interesados en desestabilizar las democracias y afectar la paz social”, dijo en un video publicado por medio de redes sociales del Gobierno.

De igual forma, les pidió que antes de tomar esa decisión analicen detenidamente los riesgos que corren durante este viaje, ya que incluso se pierden vidas en el trayecto.

“Tenemos un gran tesoro que debemos proteger. Se trata de nuestra niñez que día a día enfrenta nuevos retos para poder salir adelante. Como padres tenemos la gran responsabilidad de criarlos, educarlos y brindarles seguridad en todo momento porque nuestros niños representan el futuro de Centroamérica”, dijo.

Señaló que en los últimos años son familias completas las que han tomado la difícil decisión de migrar a Estados Unidos, algunos sin tomar en cuenta los riesgos que significa emprender ese viaje en busca del sueño americano.

“Las condiciones para esta larga travesía son muy peligrosas para los migrantes, pero especialmente para nuestros niños que lamentablemente sufren a temprana edad un calvario en carne propia, algunos de ellos perdiendo la vida”, manifestó.

Además, Marroquín consideró que “ante esta triste realidad” es preferible no emprender el viaje.

Aunque aseguró que está consciente de las adversidades que enfrenta cada país centroamericano, resaltó que se debe privilegiar el derecho humano a la vida de los menores, “porque muy pronto serán quienes lideren nuestras naciones”.

Visitas a albergues

La primera dama de Guatemala ha visitado en diferentes ocasiones los albergues en la frontera entre México y Estados Unidos para verificar la situación en la que se encuentran los niños y adolescentes que fueron separados de sus familias tras ingresar a territorio estadounidense de forma irregular.

“La mayoría de ellos son del triángulo norte de Centroamérica y gracias a Dios se encuentran bien atendidos, pero me parte el corazón saber que no todos lo han logrado, ya que algunos en el trayecto han perdido la vida y otros, que sí cruzaron la frontera, han han vivido situaciones de mucho sufrimiento”, señaló Marroquín.

Finalmente, resaltó que su “compromiso como mujer” es velar por que los derechos humanos de los niños se respeten y no se violenten, pero además ha llevado un mensaje de prevención para evitar la migración irregular hacia Estados Unidos.

