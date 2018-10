Morales: “Solo tenemos el 3% de desempleo (en Guatemala)”

Este jueves, el presidente, Jimmy Morales, y el ministro de Trabajo, Gabriel Bolaños, participaron en la X Conferencia iberoamericana de Ministros de Trabajo y Seguridad Social.

Durante su intervención, el mandatario guatemalteco habló sobre la reciente crisis migratoria, el desempleo y la necesidad de la universalización del seguro social, así como la apuesta por la certeza jurídica, seguridad y competitividad de las empresas.

En la apertura de su discurso, Morales explicó que “hoy, en Guatemala, estamos viviendo una situación compleja, de cuatro días para acá, una migración muy fuerte e importante de hermanos hondureños”.

“Los motivos no los voy a entrar a discutir, posiblemente puedan ser reales o puedan ser provocados, pero lo que sí es cierto es que en nuestra región, como todas las regiones del mundo, nuestras políticas deben ser mucho más profundas y tenemos que hacer cambios realmente importantes para que sea inclusivo y sostenible esa generación de empleo”.

El mandatario guatemalteco, habló sobre la necesidad de universalizar el seguro social “creo que nuestro director de Instituto de Seguridad Social les va a contar del gran reto que tenemos de una propuesta que él ha hecho y que creo que va a llevar bastante tiempo en la universalización del seguro social en nuestro país, dado que, hasta este momento, creo que menos del 20% de la población tiene el seguro social”.

“Como que no cuadra el número. Si solo tenemos el 3% de desempleo, ¿por qué tenemos un 80% de la población que carece de seguro social? Y es porque tenemos mucho emprendimiento informal, tenemos mucha gente que se autoemplea pero no ha logrado ver hacia el futuro y definitivamente al no provisionar tenemos problemas con nuestra vejez”.