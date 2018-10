Morales señala que al igual que Estados Unidos, Guatemala revisa el tema de visas

El presidente Jimmy Morales fue consultado este miércoles acerca de la no renovación de las visas de cortesía de once funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Aunque no dio detalles de esos casos en específico, se limitó a indicar que las personas deben “aclarar su pasado” para tener la posibilidad de entrar al país.

Según dijo, le explicó al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que Guatemala, al igual que Estados Unidos, ha estado verificando ahora todas la visas y “todos los elementos que son necesarios”.

“No vamos a aceptar dentro de nuestro territorio a personas que hayan sido señaladas en otros países por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado. Que aclaren su pasado y entonces con mucho gusto les daremos la posibilidad de que entren a nuestro país”, señaló, pero no amplió la información sobre a quién o quiénes se refería.

Además, les dijo a los periodistas que podían dirigirse a la Dirección de Migración y a Cancillería para solicitar la información caso por caso de por qué les fue denegada la visa a los funcionarios de CICIG.

“Nosotros simple y sencillamente estamos protegiendo no solo la soberanía sino las leyes de nuestro país”, aseveró.

Al ser consultado acerca de si esta situación podría paralizar las investigaciones de casos que están en desarrollo, en las que participa CICIG, resaltó que el tema de la persecución penal le corresponde al Ministerio Público (MP).

“Según nuestra ley, el MP es el responsable de la investigación penal y lo que necesita es ser fortalecido y yo desde la Presidencia lo he hecho. No ha habido presidente en la historia, como yo, que le incremente tanto presupuesto financiero al MP y el Organismo Judicial”, expresó.

“No pequemos de ingenuos, quien tiene que hacer ese trabajo es el MP y el sistema judicial de Guatemala”, resaltó.

Traslado de capacidades

Morales dio a conocer que se tiene programado hacer una convocatoria para ver cómo se hará el traslado de capacidades “con total transparencia”, tomando en cuenta que ya no será renovado el mandato de la CICIG, que concluye en septiembre de 2019.

Este proceso contará con la observación de algunas personas que puedan dar fe que todo se está haciendo de buena forma, puntualizó.