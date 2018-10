Diferentes opiniones por acciones de la PMT ante vehículos sobrecargados de migrantes

Entre recorridos a pie y en picop, microbuses, autobuses y camiones, cuyos conductores les han brindado apoyo, se han movilizado los migrantes hondureños que atraviesan Guatemala en busca de llegar a Estados Unidos.

Este jueves se observó varios grupos de centroamericanos en la Ciudad de Guatemala, preparándose para dirigirse a la frontera con México.

Algunos estaban en la plaza de la Constitución, zona 1, otros en la ruta al Atlántico, y otros que se trasladaron por el Periférico y la calzada Aguilar Batres.

Al observar la gran cantidad de personas que viajaban en los vehículos, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva optaron por solicitarles a los pilotos que detuvieran la marcha y procedieron a indicarles a los hondureños que bajaran para evitar inconvenientes.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida. PMT interviene y baja de vehículos sobrecargados a emigrantes hondureños, entre las personas que arriesgan la vida los agentes reportan niños y niñas. Velamos por la seguridad vial”, escribió Dalia Santos, vocera de la entidad en su cuenta de la red social Twitter.

“Salvaguardar la vida es nuestra misión!!!”, añadió la portavoz en otra publicación.

En #VillaNueva no vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida @PMT_VILLANUEVA interviene y baja de vehículos sobre cargados a emigrantes hondureños, entre las personas que arriesgan la vida los agentes reportan niños y niñas #VelamosPorLaSeguridadVial pic.twitter.com/76wWBak2j8 — Dalia Santos🚔 (@SantosDalia) October 18, 2018

Reacciones

Ante lo ocurrido se generaron diferentes opiniones en las redes sociales. Algunas a favor y otras en contra de las acciones de la PMT.

“Proporcionen ustedes transporte”, “si no van a ayudar no molesten, no saben cuánto sufrimiento trae esa pobre gente”, “pero si permiten que taxistas y buses hagan lo que quieran cuando quieran, enfóquense en todo no en lo que les dé publicidad”, escribieron algunos usuarios.

“Ojalá hicieran lo mismo con los buses de Petapa y Amatitlán”, “gracias PMT por ese pensamiento de no permitir ponerlos en riesgo. Más vale que lleguen tarde pero con vida. Que Dios los bendiga a todos”, “es por su propio bien, pero pobres, que Dios los acompañe en su camino”, añadieron otros.

Mientras que algunos se pronunciaron sobre la situación indicando: “Dios acompañe a nuestros hermanos hondureños, que tristeza ver niños y niñas caminando, que sigan encontrando gente buena que los ayude”, “sería bueno que les puedan proporcionar algún tipo de ayuda humanitaria”.