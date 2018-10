EN IMÁGENES. Hondureños con la esperanza de un mejor futuro atraviesan territorio guatemalteco

Más de 2 mil hondureños iniciaron el pasado sábado el éxodo hacia Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida y huyendo de la violencia. Ayer cruzaron la frontera e ingresaron a territorio guatemalteco.

Los centroamericanos pernoctaron en un centro educativo de Esquipulas, Chiquimula, donde pobladores e instituciones los apoyaron con alimentación, agua pura y asistencia médica.

Tras organizarse en grupos, según su lugar de origen, los migrantes retomaron su caminata con dirección al departamento de Petén, desde donde intentarán cruzar hacia México.

Uno de los coordinadores de esta caravana de migrantes señaló que aunque fueron unas dos mil personas las que salieron desde San Pedro Sula, Honduras, poco a poco se sumaron más a la movilización y ahora ya son aproximadamente 6 mil.

Niños, mujeres y hombres van rumbo a EE. UU. para dejar atrás la situación de pobreza, violencia, inseguridad y desempleo que, según han asegurado, tenían en su país natal. Pretenden encontrar oportunidades en la nación norteamericana y darles un mejor futuro a sus familias.

Milton Omar Madrid, de 22 años, su esposa Stephany Villanueva, de 19, y su hijo de cuatro meses son parte de los hondureños que partieron hacia ese país, en busca de mejores condiciones de vida y huyendo de la violencia.

"He hecho largas filas en maquiladoras y de cada 2 mil personas que llegan dan trabajo a 200. La pandilla me ofrece trabajo, pero lo primero que hacen es mandar a matar y eso no va conmigo", contó Madrid a la agencia de noticias AFP, sentado en una acera de la terminal de buses de San Pero Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, previo a iniciar el recorrido.