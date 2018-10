Autor de masacre en Crimea era víctima de “humillaciones”, según su expareja

Un día después de la matanza en la escuela técnica de la ciudad rusa de Kerch, siguen surgiendo nuevos detalles sobre el perfil del agresor, un joven de apenas 18 años, quien el miércoles le quitó la vida a una veintena de personas.

Citada por el canal de televisión ruso RT, la pareja de Vladislav Rosliakov, identificado como el responsable del ataque, reveló datos sobre los abusos a los que, según ella, era sometido con regularidad.

"Contaba que ya no tenía confianza en la gente desde que las personas de su clase comenzaron a humillarlo porque no era como los otros", explicó la adolescente de 15 años, quien pidió mantenerse en el anonimato.

"Ya no quería vivir más", dijo la joven sobre Rosliakov, quien, según ella, buscaba venganza por las humillaciones que había sufrido en la escuela.

"Teníamos un tema de interés común porque me entrenó en tiro al blanco; lo apasionaba. Le gustaban diferentes tipos de armas".

"Cuando hablábamos, todo estaba bien. Era bueno y sensible, me ayudaba cuando me iba mal", agregó la joven.

De las al menos veinte víctimas fatales que dejó la masacre, quince eran alumnos del centro educativo y nueve de ellas eran menores de edad, según las autoridades.

Foto: AFP

La ministra rusa de Sanidad, Veronika Skvortsova, dijo que siete heridos se hallan todavía en un estado "sumamente grave" y explicó que los médicos tuvieron que amputar miembros a varias personas, "pies, piernas" debido a las heridas causadas por "bolitas metálicas" incorporadas a la bomba casera que Rosliakov detonó dentro del colegio.

En algunos casos, los músculos de las víctimas fueron literalmente "pulverizados", precisó Skvortsova.

Familiares recuerdan a las víctimas de la matanza en Crimea. Foto: AFP

Este jueves, los investigadores trataban de establecer los motivos que llevaron al agresor a cometer el ataque, calificado por la prensa como el "Columbine ruso".

El presidente ruso Vladimir Putin señaló, por su parte, a la "globalización" como la responsable de la matanza. "Es el resultado de la globalización. En las redes sociales, en Internet. Vemos que se creó una comunidad. Todo empezó con los acontecimientos trágicos en las escuelas de Estados Unidos", declaró el mandatario ruso durante un foro en Sochi. "No estamos creando un contenido sano para la gente joven, lo que lleva a tragedias de este tipo", añadió.

*Con información de AFP