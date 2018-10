VIDEO. Pobladores linchan a tres personas a las que acusaban de robar niños

La Fiscalía de Ecuador informó el miércoles que investiga la muerte de tres personas que fueron linchadas por una violenta turba en la localidad costera de Posorja, tras ser señaladas de secuestrar niños.

Se sabe que originalmente las víctimas, una mujer y dos hombres, habían sido arrestadas por el robo de 200 dólares y dos teléfonos celulares. La muchedumbre las habría confundido con presuntos secuestradores de niños, razón por la que decidieron atacarlas con garrotes y piedras.

La general Tannya Varela aseguró que los pobladores hicieron caso omiso a las explicaciones de los uniformados sobre el verdadero motivo de las capturas y procedieron a linchar a los detenidos.

“Hay tres muertos, son ecuatorianos (…) Se les trató de hacer entender que esto fue un robo, que no había ninguna persona muerta, no había niños robados, no había niños muertos; era un robo”, dijo Varela a la prensa, agregando que, durante el episodio, la turba también incendió un vehículo (taxi), en el que se cree se desplazaban los delincuentes, además de seis motocicletas y un destacamento de la Policía.

*Algunas imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios.







Asimismo, resultaron heridos tres uniformados.

Autoridades tuvieron que desplegar refuerzos policiales y militares para restablecer el orden.

La Fiscalía asignó dos fiscales para que “inicien todas las investigaciones” junto con la Policía, con objeto de “identificar a los responsables de los delitos” ocurridos el martes.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, advirtió que “lo sucedido en Posorja no quedará en la impunidad” y recordó que “no actuar sobre rumores y terminar con la violencia es tarea de todos”.

Lo sucedido en Posorja no quedará en la impunidad. Luchar contra el delito es deber de la @PoliciaEcuador @FiscaliaEcuador y todo el sistema de justicia.

No actuar sobre rumores y terminar con la violencia es tarea de todos.https://t.co/c9zNBFv44T — María Paula Romo (@mariapaularomo) October 17, 2018

*Con información de AFP