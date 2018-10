Hillary Clinton: el caso Lewinsky no constituyó abuso de poder

En entrevista con la cadena CBS, Hillary Clinton dijo que el amorío que su esposo, el expresidente Bill Clinton, sostuvo hace dos décadas con Monica Lewinsky no constituyó un abuso de poder.

Aquel episodio, que derivó en un juicio político al exmandatario, vuelve a estar bajo la lupa pública en la era #MeToo: se cuestiona si la posición de un presidente y de una becaria no hacen imposible considerar que una relación sea consensuada.

Algunos, como la senadora de Nueva York, Kirsten Gillibrand, dijeron que Clinton debió renunciar tras ser sometido a un impeachment impulsado por el Congreso dominado por los republicanos, por haber mentido sobre su relación con Lewinsky a fines de 1998.

Pero la exprimera dama y excandidata presidencial dijo estar en desacuerdo. "De ninguna manera", respondió al ser consultada sobre si su esposo debió haber renunciado.

Hillary Clinton: Bill should "absolutely not" have resigned over Lewinsky scandal https://t.co/an8uyTOo6W pic.twitter.com/LGCqN7VG7p

— CBS News (@CBSNews) October 15, 2018