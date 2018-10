Monica Lewinsky cambia de nombre en redes por campaña antiacoso

Monica Lewinsky se sumó a varias celebridades para una campaña contra el acoso, enfocada en los insultos.

Lewinsky dijo el viernes en el programa "Good Morning America" de ABC que la campaña #DefyTheName llama a la gente a cambiar sus nombres en redes sociales para incluir aquellos con los que han sido molestados.

Dijo que ha recibido toda clase de calificativos insultantes desde su infancia. Afirmó que los insultos son la forma más común de acoso y que es importante no permitir que estos lo definan a uno.

.@ABC EXCLUSIVE: "Don't let being bullied define you."

Monica Lewinsky one-on-one with @arobach on her all-new anti-bullying campaign #DefyTheName: https://t.co/W1vUNMab63 pic.twitter.com/2hOnPkaZCX

