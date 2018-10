Porras señala vicios en proceso de nombramientos de Fiscales Regionales y Coordinador Nacional

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, confirmó este lunes que se detectaron vicios en el proceso de nombramiento de los fiscales regionales y la Coordinadora Nacional, por lo que a los funcionarios que ocupaban esos cargos se les informó que estos quedarían sin efecto.

En una conferencia de prensa, Porras detalló que solicitó a un equipo de trabajo que le rindiera un informe relacionado con el proceso de convocatoria para estos cargos, el cual arrojó una serie de anomalías, que según aseguró, están documentadas.

Esto se dio luego de que recibiera denuncias en las que se le indicaba que se habían advertido diferentes irregularidades en determinados procesos de oposición para ascensos, nombramientos del MP y para sus convocatorias.

Esa comisión se integró por delegados de la Dirección de Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, Sección Disciplinaria, el asesor del despacho, quienes hicieron el estudio “analítico, serio y con fundamentos”, como lo calificó Porras.

“Siendo una mujer de ley no podía callarme y simple y sencillamente dejar sin efecto estos nombramientos porque obviamente violaron el debido proceso. No podía yo callar estos actos de impunidad en el Ministerio Público”, expresó la fiscal general.

“Se incumplió con el artículo 79 de la Ley del Minisyerio Público” agrega Porras Argueta sobre los ascensos que se dieron hace seis meses pic.twitter.com/RSpUWrnMEe — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) October 15, 2018

Según indicó, hubo inobservancia de los artículos 24 Bis, 78 y 79 de la Ley Orgánica del MP, en cuanto al proceso de convocatoria, evaluación y nombramiento del personal que ocupó las Fiscalías Regionales y Coordinación Nacional del ente investigador.

“El informe dice no se garantizó la igualdad de oportunidades para el ingreso y ascenso dentro de institución, no se rigió el proceso de oposición establecido en la ley, no se hizo en concordancia con instrumentos internacionales de Derechos Humanos y la Constitución Política, pues no hubo reglas claras para la participación de los oponentes desde el inicio”, aseguró Porras.

Y añadió que tampoco se observaron los principios de idoneidad, objetividad, transparencia, no discriminación y estabilidad de los trabajadores, por lo cual en los próximos días se hará una nueva convocatoria que garantice la igualdad de oportunidades para quienes aspiren a los referidos puestos.

Porras comenta que la convocatoria no se público en el diario oficial, sino que fue con dos días de anticipación pic.twitter.com/Rd9aPQp0HR — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) October 15, 2018

Reunión con los involucrados

Porras detalló que el pasado viernes sostuvo una reunión con quienes ocupaban los cargos que se habrían otorgado de forma irregular.

Estas personas son los fiscales de las diferentes regiones: Stuardo Ernesto Campo Aguilar (Metropolitana); Brenner Israel Ronaldo López de León (Suroriente); Manuel Antonio Lemus Flores (Suroccidente); Claudia del Rosario Palencia Morales (Nororiente); Elder Marconelly Fuentes Orozco (región Petén).

Además, Aura Teresa Colindres Román, Coordinadora Nacional; y Miriam Maribel Ambrocio Tocay, fiscal de la Región Central.

El ente investigador confirmó el pasado sábado que fueron aceptadas las “renuncias voluntarias” presentadas por Ambrocio y Colindres. Y que se aceptaron las solicitudes de los cinco fiscales para que “por convenir a sus intereses personales, se dejase sin efecto sus ascensos a dichas plazas”.

Porras explicó que el viernes se convocó a una reunión y se les hizo saber a la estas personas “todos los vicios del procedimiento y las irregularidades e inobservancias de ley”.

También indicó que se les manifestó que como autoridad superior de la institución tenía la obligación de declarar la nulidad de los ascensos, pues no se cumplió ni con la ley ni con el reglamento que respaldaba los procesos, pues este no existía.