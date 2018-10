Trump revela qué le dijo el rey de Arabia Saudita sobre el periodista desaparecido

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que habló con el rey Salmán bin Abdulaziz, de Arabia Saudita, sobre el caso del periodista saudí, Jamal Khashoggi, desaparecido y presuntamente asesinado.

El mandatario norteamericano señaló que el rey le aseguró que no tenía información sobre el paradero de Khashoggi.

“Acabo de hablar con el rey de Arabia Saudita quien niega tener ninguna información de lo que pueda haberle ocurrido a su 'ciudadano saudita'”, escribió Trump en la red social.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!

