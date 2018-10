Trump dice que Mattis “podría” dejar el cargo de secretario de Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este domingo que su secretario de Defensa, Jim Mattis, “podría” dejar pronto el cargo.

Mattis, considerado como uno de los miembros más firmes, pero también más independientes, de la Administración de Trump, ha servido como contrapeso de bajo perfil al presidente en su tratamiento a menudo abrasivo de los aliados de Estados Unidos.

En una entrevista en el programa “60 Minutes”, de CBS, el mandatario dijo que almorzó dos días antes con Mattis, y que este no le había dicho que se estaba yendo, pero que “podría ser” que se vaya.

