Comisionado Velásquez se pronuncia sobre condena contra Roxana Baldetti

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, se pronunció luego de que el Tribunal de Mayor Riesgo C dictara la sentencia contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y 12 personas más en el caso lago de Amatitlán.

Las penas impuestas contra diez personas van desde los tres hasta los 15 años y 6 meses de privación de libertad. La máxima fue para la exfuncionaria, quien fue encontrada culpable de los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que tuvo a su cargo las investigaciones en este caso se pronunció sobre el fallo del Tribunal, y resaltó que este trabajo fue posible con el apoyo de la CICIG.

El fiscal señaló que en este caso “la satisfacción fundamental no es por ver a una persona perjudicada”, sino porque el trabajo de la fiscalía y la comisión lograron determinar cómo los niveles de corrupción han afectado las altas esferas gubernamentales.

En declaraciones brindadas a Emisoras Unidas, el fiscal Sandoval se refirió a las sentencias que se han obtenido después de abril de 2015 en casos investigados por el Ministerio Público (MP) y la CICIG.

Entre estas citó la del caso IGSS-Pisa, la dictada contra la jueza Jisela Reinoso y el exdiputado Gudy Rivera, y aseguró que son “algunas que determinan que sí se puede trabajar”.

“Yo sería una persona malagradecida si no reconociera que esas sentencias no se hubieran conseguido si no tuviéramos el acompañamiento de la CICIG”, resaltó.