Defensa de Baldetti analizará apelar sentencia por el caso Lago de Amatitlán

El abogado defensor de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti señaló que no comparte el criterio de los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo C, que este martes condenaron a 15 años y seis meses de cárcel a su defendida por su responsabilidad en el caso Lago de Amatitlán.

El profesional del derecho, Ludwin Alamilla, señaló que analizarán el fallo para determinar qué acciones tomarán.

“Yo respeto el criterio de los jueces, no (lo) comparto. Es mi trabajo hacer la defensa técnica y considero que la sentencia nos da los elementos suficientes para poder plantear una apelación o un recurso”, declaró a Emisoras Unidas.

Añadió que se debe esperar que se notifique formalmente la resolución de parte del Tribunal, lo cual se hará después del 16 de octubre.

Baldetti fue encontrada culpable de los delitos de fraude, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Según la resolución, los medios de prueba presentados por la Fiscalía comprobaron que ex vicemandataria y su hermano, Mario Alejandro Baldetti, eran quienes dirigían la estructura delictiva.

La organización criminal operó en el período de 2012 a 2015, con el propósito de defraudar al Estado de Guatemala, por medio de la adjudicación irregular de contratos de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán a la empresa M. Tarcic Engineering Limited.

El fallo

Roxana Baldetti giró instrucciones para colocar a personas en puestos claves para que ejecutaran el presupuesto en provecho de la organización criminal, el cual estaba predestinado a varias instituciones publicas, y facilitó los procedimientos para la adjudicación de los contratos.

La exfuncionaria era conocida en la estructura como “la mera mera”, “la jefa” o “la gran jefa”.

El juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal, quien leyó el fallo, dijo que Q22 millones 830 mil, sustraídos de las arcas del Estado para supuestamente ser utilizados en el proyecto de saneamiento, fueron depositados en una de las cuentas bancarias de la empresa israelí y trasladados posteriormente a otras cuentas nacionales e internacionales.

Aunque tenían planificado defraudar Q137 millones 830 mil, por razones ajenas a la voluntad de los integrantes de la organización criminal no les fue posible apoderarse de los Q115 millones restantes, detalló el togado al leer el fallo.

Por este caso fueron sentenciadas diez personas a penas de entre tres y 15 años de prisión. Mientras que tres fueron absueltas, aunque se ordenó al Ministerio Público que continúe la investigación en su contra para determinar si habrían cometido el delito de lavado de dinero.