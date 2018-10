TSE debe dar a conocer “reglas claras” para el proceso electoral 2019, señalan diputados

Diputados al Congreso consideran que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe dar a conocer los lineamientos bajo los cuales se realizarán los comicios 2019, tomando en cuenta que sea aplicarán las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas en 2016.

A menos de cuatro meses de que se haga la convocatoria para las elecciones generales en el país, los legisladores consideraron que existen muchas dudas de parte de la ciudadanía y de quienes ejercen la política, o buscan involucrarse en ella, con relación a cómo se desarrollará el proceso electoral.

El tema fue analizado este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Como invitados participaron los legisladores: Andrea Villagrán, de Todos; Eduardo Zachrisson, del Partido de Avanzada Nacional (PAN); Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala; y Oscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Lira consideró que el problema con el TSE, y muchos entes jurídicos, son las cuestiones de interpretación y de criterio, lo que hace compleja la aplicación de la Ley Electoral o cualquier otra ley.

En ese sentido, consideró que tomar la capacitación, afiliación pública, dar a conocer el partido y sus principios, como campaña anticipada es algo “muy grave”, que va limitando y contradiciendo lo que se espera, que es hacer un sistema político con partidos políticos.

Por aparte, el legislador de Encuentro por Guatemala se manifestó preocupado de que no pueda estar vigente el voto en el extranjero, que ya está aprobado y se debe hacer en 2019, pero no se sabe si en realidad hay capacidad de ejecutarlo en el TSE.

Y consideró que bastaría con que los magistrados del TSE establecieran un criterio unificado, en los distintos temas y lo den a conocer para que exista claridad en los comicios.

En tanto Villagrán consideró que el gran reto para las próximas elecciones en cuanto a la aplicación de las reformas es el plan de distribución de medios de comunicación, tomando en cuenta que aún hay acciones pendientes de resolver en la CC y que no hay claridad de parte del TSE acerca de cómo se manejará.

A su criterio, hace falta que el TSE aclare cómo va a tratar el voto en el extranjero, establecer la lista de distribución de medios y la participación de los mismos. Además, qué es y qué no es campaña anticipada y resolver los procesos de cancelación de organizaciones en el Registro de Ciudadanos.

De lo contrario, según señaló, tomando en cuenta que hay variables que pueden afectar y crear un escenario lamentable, cualquier ciudadano podría introducir un amparo y botar el proceso de elecciones, lo cual es crítico.

Por aparte, Zackrisson se refirió al tema de los partidos en proceso de cancelación y dijo que, según autoridades, hay seis o siete que pueden llegar a estar en estado de cancelación, pero están sujetos a auditorías que debe realizar el TSE, pero por el poco tiempo que queda se genera también una situación de no claridad.

Los diputados también se refirieron a cómo avanza el proceso para la posible aprobación de las reformas a la Ley Electoral que están en discusión actualmente, mismas que son conocidas como de “segunda generación”.

Recientemente la CC remitió la respuesta a la consulta que le realizó el Congreso acerca de esta propuesta, y sobre esta, Villagrán se mostró sorprendida, al considerar que la Corte dejó fuera temas importantes y sustanciales, como los subdistritos y la elección nominal.

La diputada de Todos dijo que esto será una exigencia y una queja ante la CC por parte de la ciudadanía, en términos que era una de las cuestiones torales y “mucha población se sentirá en disgusto con la CC por la forma en que estableció que eso no iba”.

Por aparte, expuso que el dictamen de la CC se dio cercano a la convocatoria a elecciones y eso podría poner en riesgo ciertas cuestiones por sobrecargar al TSE si se llegaran a aprobar las nuevas reformas y son aplicadas para este proceso electoral.

“Nosotros aprobamos los temas de los subdistritos y el voto nominal y la CC fue la que dijo que no. Dijo que los subdistritos no porque primero se debía hacer una reforma constitucional y después ya se puede hacer la reforma electoral. La CC dijo que es desfavorable”, añadió Lira sobre el tema.

Por su parte, Zackrisson dijo: “En el Congreso hicimos nuestro mejor esfuerzo, mandamos esas reformas. La Corte no está cumpliendo con su papel y su rol en el juego. Yo esperaba que fuera clara, pero se mete a legislar y estamos violentando el sistema, pues es el Congreso el único que legisla”, señaló.

Aseguró que hay un deseo de la población, de los partidos políticos y diputados de legislar con mayor precisión y claridad las reglas del juego porque el problema está en la interpretación.

“La legislación debe ser clara y precisa, no deberíamos dejar esa posibilidad de interpretación. Incluso la CC no es muy clara y se tomó más de cinco meses en dar su resolución, se puso un día a la semana fijo para ello en el Congreso para darle seguimiento al tema”, señaló.

Aunque lo aprobáramos, “apretamos” al TSE y quizá no tenga capacidad de ponerlo en práctica en estas próximas elecciones, dijo.

El legislador de la UNE aclaró que la CC no dejó fuera el voto preferente, sino que se enfocó en el tema de la fórmula que se propuso.

“La CC dijo que la fórmula es desigual. El detalle es que la Corte no está para decir si es o no desigual, sino para decir si es o no constitucional, es donde se excede en sus funciones porque es el Congreso el que legisla”, señaló.