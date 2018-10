Washington y Pyongyan acuerdan nueva cumbre entre Tump y Kim Jong-un

Tras la visita del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, el líder norcoreano Kim Jong-un aceptó tener una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, misma que se llevaría a cabo "lo antes posible", según un comunicado de la oficina de la Presidencia de Corea del Sur

En Seúl, Pompeo evocó en ocasión de un encuentro con el presidente surcoreano Moon Jae-in, una "conservación productiva" con Kim, que marca "un nuevo paso adelante".

"Seguimos avanzando sobre lo acordado en la cumbre de Singapur", había tuiteado antes el secretario de Estado.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 7, 2018