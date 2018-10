VIDEO. Así desfiló Guatemala en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina

El karateca Pedropablo de la Roca fue el encargado de portar la bandera azul y blanco en la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires, Argentina.

En medio de una gran algarabía, alrededor de cuatro mil deportistas representantes de 206 países, disfrutaron este sábado del encendido del pebetero de los III Juegos Olímpicos de la Juventud, en los que Guatemala competirá con nueve deportistas.

The #Olympic rings have made their entrance at the #OpeningCeremony at the @youtholympics.

Watch the action LIVE from #BuenosAires2018 on the Olympic Channel 👉 https://t.co/kvjzW8jDVV pic.twitter.com/JznOVuMVqH

— Olympic Channel (@olympicchannel) October 6, 2018