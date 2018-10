FOTOS. Miles protestan en Washington en contra de juez acusado de agresión sexual

Organizaciones feministas y de defensa de los derechos civiles llamaron el jueves a una jornada de manifestaciones, con la esperanza de convencer a los senadores republicanos de no aprobar la nominación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Estados Unidos.

La semana pasada, durante una emotiva audiencia ante la comisión judicial del Senado, Christine Blasey Ford, de 51 años, acusó a Kavanaugh de haber intentado violarla durante una fiesta en la década de los 80. El juez niega esta y todas las acusaciones en su contra.

"No traicionen a las mujeres, voten no"; "Créanle a las sobrevivientes", eran algunas de las leyendas que se veían en las pancartas portadas por los manifestantes, mientras se reunían frente al Capitolio.

Víctimas de violencia sexual también asistieron a la protesta, dispuestas a recontar sus traumas a los parlamentarios y presionarlos a votar "no".

La votación final está prevista para el fin de semana en la Cámara alta, donde los republicanos tienen una escasa mayoría de 51-49.

"Queremos decirle que es importante escuchar a los sobrevivientes (…) pero también nominar a la Corte Suprema a alguien con el carácter apropiado" en asuntos jurídicos, dijo la abogada Carolyn Heyman, en un mensaje dirigido a la senadora Lisa Murkowski, parte de los republicanos aún indecisos.

Durante su audiencia en el Senado, Kavanaugh "fue a veces sarcástico, agresivo. No es lo que queremos en un tribunal y sobre todo no en la Corte Suprema", añadió Heyman, de 41 años.

Temprano el jueves, el influyente senador republicano, Chuck Grassley, presidente de la comisión judicial del Senado, dijo a través de un comunicado que "nada" en la investigación del FBI sobre el juez Kavanaugh corrobora las acusaciones de agresión sexual en su contra.

"Esta investigación no encontró indicios de mala conducta. (…) No hay nada en esto que no sepamos ya".