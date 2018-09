Kavanaugh ante el Senado: “Nunca agredí sexualmente a nadie”

Durante un extenso testimonio en el que por varios momentos tuvo que luchar para no romper en llanto, el juez Brett Kavanaugh, elegido por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema, dijo que es inocente y aseguró que nunca agredió sexualmente a la doctora Christine Blasey Ford ni a ninguna otra persona.

“Mi familia y mi nombre han sido destruidos de una forma total y permanente por estas acusaciones falsas y despiadadas”, dijo Kavanaugh, recordando que él solicitó que la audiencia se realizara al día siguiente que se conocieron las acusaciones. Esta, no obstante, se demoró diez días.

#AHORA Kavanaugh: "Esto ha destruido a mi familia y mi buen nombre (…) todo este esfuerzo de dos semanas ha sido un golpe político orquestado" https://t.co/8yMLJaN3Gv pic.twitter.com/x8mF1peQSL — Publinews Mundo (@Mundo_PN) September 27, 2018

En la audiencia, el juez negó de forma categórica las acusaciones en su contra, así como las afirmaciones de Blasey Ford, y dijo que el proceso de confirmación se había convertido en un “circo” y en una “vergüenza nacional”.

#AHORA Kavanaugh: "Categóricamente y sin duda alguna niego las acusaciones en mi contra por parte de la doctora Ford. Nunca agredí sexualmente ni estuve en una reunión como la que la doctora Ford describe en sus alegaciones" https://t.co/8yMLJaN3Gv pic.twitter.com/3ZoWtOeSPU — Publinews Mundo (@Mundo_PN) September 27, 2018

#AHORA Kavanaugh: "¡Esto es un circo! Y las consecuencias se habrán de extender más allá de mi nominación (…) durante las próximas décadas" https://t.co/8yMLJaN3Gv pic.twitter.com/kiPiBbKmsO — Publinews Mundo (@Mundo_PN) September 27, 2018

No obstante, Kavanaugh dijo que no ponía “en tela de juicio que la doctora Ford pueda haber sido sexualmente agraviada en algún momento y en algún sitio”, pero insistió en que no fue él quien la agredió.

En una parte del testimonio, en el que se le quebró la voz mientras hablaba, incluso llegó a asegurar que una de sus hijas “oró” por la denunciante, y afirmó que él no tiene malas intenciones en contra de ella o de sus familiares.

#AHORA Kavanaugh: "Yo no estoy poniendo en tela de juicio que la doctora Ford pueda haber sido sexualmente agraviada en algún momento y en algún sitio, pero no fui yo (…) Soy inocente de esta acusación" https://t.co/8yMLJaN3Gv pic.twitter.com/MWX3OreD1C — Publinews Mundo (@Mundo_PN) September 27, 2018

El juez relató que durante su tiempo como estudiante solía reunirse con sus amigos para fiestas a la que asistían otros jóvenes de escuelas católicas, y dijo que él tenía un círculo social distinto al de Ford.

Aludiendo a las palabras de la acusadora sobre que estaba “muy ebrio” cuando supuestamente ocurrió la agresión, Kavanaugh reconoció que es una persona a la que le gusta la cerveza, pero explicó que nunca ha perdido el conocimiento debido al alcohol.

#AHORA Kavanaugh: "Me gustaba la cerveza; todavía me gusta. Pero nunca me quedaba inconsciente y nunca agredí sexualmente a nadie" https://t.co/8yMLJaN3Gv pic.twitter.com/liz0laYaqp — Publinews Mundo (@Mundo_PN) September 27, 2018

El juez también dijo que muchas amigas suyas (mujeres) quienes lo conocen desde hace muchos años, lo han respaldado ante los señalamientos y que tanto él como sus allegados han quedado conmocionados por el caso.

Kavanaugh, quien fue enfático al asegurar que no renunciará a su candidatura a la Corte Suprema ni se dejará “intimidar”, se tomó un momento para agradecer al presidente Trump por su apoyo y su amabilidad con su “familia”.

#AHORA Kavanaugh: "Ahora puedo decir que tengo miedo del futuro (…) pero las amenazas viles en contra de mi violencia no van a sacarme de acá" https://t.co/8yMLJaN3Gv pic.twitter.com/c4ZNUuwDCi — Publinews Mundo (@Mundo_PN) September 27, 2018

La acusación

En una audiencia previa, que duró cerca de cuatro horas, Blasey Ford aseguró a la Comisión que Kavanaugh intentó violarla en una fiesta de estudiantes en 1982.

Visiblemente conmovida durante su declaración, la académica dijo que estaba “aterrada”, pero que sentía que era su “deber” testificar.

#AHORA Christine Blasey Ford: "Brett (Kavanaugh) quiso quitarme la ropa, pero se le hizo difícil porque estaba muy ebrio (…) pensé que iba a matarme por accidente" https://t.co/6fqyWMTG7r pic.twitter.com/VQcFlyLyz6 — Publinews Mundo (@Mundo_PN) September 27, 2018

Al ser interrogada sobre si existía la posibilidad de que se hubiera equivocado sobre la identidad de su agresor, la denunciante dijo que es “absolutamenteimposible” que se confundiera de persona, y ratificó que fue Kavanaugh quien intentó agredirla.

Ante la pregunta de cuán segura estaba de eso, se expresó con confianza y dijo estar “100 % segura” de que fue Kavanaugh e incluso describió que pensó que la iba a matar por accidente.

Las acusaciones de Blasey Ford se suman a las de otras dos mujeres y han puesto en riesgo la nominación y la carrera de Kavanaugh, quien en todo momento ha negado los señalamientos en su contra.

