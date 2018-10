El Nobel de Química premia la creación de nuevas proteínas a través de principios de la evolución

En el anuncio hecho el miércoles, la Real Academia de Ciencias de Suecia apuntó que los tres científicos galardonados con el Premio Nobel de Química "domaron los principios de la evolución" y allanaron el camino para la producción de nuevos materiales o biocarburantes más limpios, así como a terapias innovadoras.

"Han replicado los principios de Darwin en probeta. Se han basado en la comprensión de la molécula, que extraemos de los procesos de la evolución, para recrearlos en el laboratorio", precisó en una rueda de prensa el presidente del comité Nobel del premio, Claes Gustafsson.

Watch the moment the 2018 Nobel Prize in Chemistry is announced. Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences. pic.twitter.com/j0hkL3rkpp — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018

La evolución dirigida es un conjunto de tecnologías que permite mejorar una proteína o un ácido nucleico al reproducir artificialmente el proceso natural de la evolución, aunque buscando orientarlo en una dirección elegida.

El Nobel premia, con la mitad de la dotación, a la estadounidense Frances H. Arnold, de 62 años, profesora del Instituto de tecnología de California (Caltech). Arnold es la quinta mujer galardonada con el Nobel de Química desde 1901.

#NobelPrize laureate Frances H. Arnold @francesarnold was born in 1956 in Pittsburgh, USA. She is the Linus Pauling Professor of Chemical Engineering, Bioengineering and Biochemistry, California Institute of Technology, Pasadena, USA @Caltechhttps://t.co/LnNywANwQo pic.twitter.com/PFoB34miIS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018

La otra mitad es para el estadounidense George P. Smith, de 77 años, profesor en la Universidad de Missouri, y para el británico Gregory P. Winter, de 67, de la Universidad de Cambridge.

Smith es el padre del método llamado "phage display" que desmenuza el funcionamiento de los bacteriófagos (virus que infectan a las bacterias) y el rol de las proteínas en la infección.

Just in! George P. Smith taking early morning calls at home, immediately after the announcement of his #NobelPrize in Chemistry. Photographer: Marjorie R. Sable pic.twitter.com/mQNtkSpE7X — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018

Winter utilizó luego esos descubrimientos en ingeniería genética para codificar de forma diferente las proteínas y producir anticuerpos eficaces.

Sir Gregory P. Winter, this year’s #NobelPrize laureate, was born in 1951 in Leicester, UK. Research Leader Emeritus, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK @MRC_LMBhttps://t.co/RaQqjgC21V pic.twitter.com/5elmcNYZ36 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018

Los laureados de todas las categorías del Nobel recibirán una medalla de oro, un diploma, además del cheque por 9 millones de coronas, en una ceremonia a realizarse el próximo 10 de diciembre.

