El Nobel de Medicina premia la inmunoterapia contra el cáncer

A diferencia de los tratamientos tradicionales contra el cáncer, que atacan directamente las células cancerígenas, James P. Allison y Tasuku Honjo se concentraron en cómo ayudar al paciente a que su propio sistema inmunitario venza la enfermedad más rápidamente.

Watch the moment the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine is announced. Presented by Thomas Perlmann, Secretary-General of the Nobel Committee. pic.twitter.com/uSV5gp6A5P — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

Los investigadores descubrieron las estrategias de las células cancerígenas para evitar las defensas del cuerpo y, en particular, su captación de las proteínas PD-1 y CTLA-4, llamadas "puntos de control inmunitarios", para neutralizar los linfocitos T, o células T, que deben combatirlos.

Foto: AFP

Los dos científicos, cada uno por su lado, se dedicaron a buscar la forma de quitar "los frenos" y "apoyar los buenos pedales de aceleración" del sistema inmunitario, precisó el jurado.

Este avance permitió desarrollar una nueva clase de tratamientos que resultaron ser eficaces contra el melanoma, un cáncer muy agresivo de la piel que dejaba hasta entonces impotente a la medicina. En menos de un año fallecía el 50 % de los pacientes diagnosticados.

"Es una buena noticia para todo el mundo, en particular para los que padecen la enfermedad. Es una revolución equivalente a la llegada de los antibióticos", comentó Eric Vivier, investigador de Inserm.

"Liberar el freno"

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo estimó que la terapia "revolucionó el tratamiento del cáncer y cambió la manera en que se puede tratar" esta enfermedad.

En 1995, Allison fue uno de los dos científicos en identificar el CTLA-4 como inhibidor de los linfocitos T.

El jurado del Nobel indicó que el investigador estadounidense "identificó el potencial de liberar el freno y de este modo facilitar que nuestras células inmunitarias ataquen los tumores".

En paralelo, Honjo descubrió una proteína en las células inmunitarias, PD-1, y con el tiempo dedujo que también actuaba como un freno, pero que actuaba de manera diferente.

BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

La Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense (FDA) aprobó el uso de anticuerpos contra el PD-1 como un nuevo fármaco en desarrollo para el tratamiento del cáncer.

Las investigaciones del equipo, dirigido por Allison, llevaron a desarrollar un anticuerpo aprobado por la FDA en 2011 para el tratamiento del melanoma.

Ambos, Allison y Honjo, se repartirán 1.01 millones de dólares del premio.

Learn more about the 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine:https://t.co/zODOPUpCFz pic.twitter.com/YU7XIh77FB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia entregará el premio en una ceremonia en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario del fallecimiento en 1896 de Alfred Nobel, creador de los premios como su última voluntad.

*Con información de AFP