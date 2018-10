Arzobispo chileno guarda silencio en declaración por encubrimiento de abusos

El arzobispo Ricardo Ezzati, la más alta autoridad de la Iglesia católica de Chile, ingresó a las dependencias de la Fiscalía de Rancagua (80 kilómetros al sur de Santiago) en medio de un fuerte resguardo policial y la presencia de medios de comunicación.

Un solitario manifestante portaba un cartel que decía: "Iglesia romana depravada".

Al cabo de una hora, Ezzati salió del edificio en medio del mismo caos, declarando escuetamente: "todos vamos a colaborar con todo".

Su abogado, Hugo Rivera, informó más tarde en las afueras del tribunal de Rancagua, que Ezzati se había reservado su derecho a guardar silencio.

"Por ahora el señor cardenal no declaró hasta que discutamos con el Ministerio Público el sobreseimiento definitivo".

Ezzati fue citado a declarar por el jefe de la fiscalía regional de O'Higgins, Emiliano Arias, encargado de investigar el encubrimiento por la jerarquía de la Iglesia católica chilena, quien declaró al término de la comparecencia del cardenal que van a "perseguir a cualquiera (…) que haya cometido delitos".

"No hay cacería de brujas", precisó, antes de agregar que, "si hay delito, lo perseguimos y lo formalizamos, lo acusamos y vamos a juicio".

El arzobispo Ezzati fue imputado por supuestamente encubrir a su estrecho colaborador, el sacerdote y excanciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, acusado por abuso sexual y estupro de al menos siete menores.

Muñoz, que actualmente cumple arresto domiciliario, fue el primer sacerdote arrestado y llevado ante la justicia desde que en mayo pasado el papa Francisco adoptara medidas correctivas en Chile, tras la crisis por abusos sexuales a menores que sufre la Iglesia de ese país.

"El cobarde cardenal Ezzati va a declarar como imputado y decide no hablar para no autoincriminarse. Dónde queda 'voy a colaborar en todo con la justicia'. Obispos delincuentes, algún día terminarán en la cárcel. Han destrozado tantas vidas!", fustigó en Twitter el periodista Juan Carlos Cruz, víctima de abuso sexual por parte del exsacerdote Fernando Karadima, a quien el Papa expulsó de la Iglesia el viernes pasado.

El cobarde cardenal Ezzati va a declarar como imputado y decide no hablar para no autoincriminarse. Dónde queda "voy a colaborar en todo con la justicia" Obispos delincuentes algún día terminarán en la cárcel. Han destrozado tantas vidas! @episcopado_cl No nos callemos ante esto!

— Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) October 3, 2018