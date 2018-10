Deportan a periodista que cubría protestas en Nicaragua

El periodista austríaco-estadounidense, Carl Goette-Luciak, quien cubría para medios internacionales las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, fue detenido y deportado el lunes a El Salvador.

Goette-Luciak fue arrestado en su casa, en la capital Managua, por agentes que se lo llevaron semidesnudo, vestido solamente con un pantalón corto. Esta versión fue publicada por la revista digital nicaragüense Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro, citando declaraciones del propio reportero.

El gobierno de Ortega no se ha pronunciado sobre la deportación de Goette-Luciak, ni sobre los cargos que se le imputan.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo tener reportes de un ciudadano estadounidense arrestado en Nicaragua, pero declinó dar más detalles.

"Una de las funciones más importantes del Departamento de Estado y de embajadas y consulados es proveer ayuda para ciudadanos estadounidenses que son encarcelados o detenidos. Debido a razones de privacidad no tenemos más comentarios", señaló una portavoz.

Confidencial dijo que habló con Goette-Luciak desde El Salvador.

"Me preguntaban si era agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) y me enseñaban las publicaciones y los memes de las redes sociales", contó el periodista.

"Un policía me dijo que me iban a deportar porque en mis artículos escribía y opinaba cosas falsas, y también por andar en las marchas ilegales (…) Me preguntó que si no conocía las nuevas leyes".