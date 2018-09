Linares: Reserva es solo para el juzgado y el Ministerio Público

El contralor general de cuentas Carlos Mencos acudió este viernes 28 de septiembre a una cita con la comisión especial que verifica la compra de un edificio para el Ministerio Público (MP) ubicado en la zona 5. El funcionario dijo que no puede dar detalles del caso porque tiene reserva judicial.

Sin embargo, el diputado Fernando Linares Beltranena, integrante de la comisión, intentó en repetidas ocasiones que el titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) rompiera el candado judicial y les indicara pormenores del procedimiento que en esa entidad se desarrolla para analizar si la adquisición del inmueble fue legal o anómalo.

Ante la insistencia de Linares Beltranena, Mencos respondió:

"Tengo un oficio del MP, yo les puedo hacer llegar una copia con mucho gusto, donde me indican que el caso tiene reserva. Yo no quiero estar expuesto a un proceso de investigación internamente. Los abogados me han dicho que no hable del tema".