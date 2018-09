FOTOS. Develan estatua de Nelson Mandela en sede de la ONU

Durante la develación de una estatua de Nelson Mandela en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, líderes mundiales recordaron al difunto líder sudafricano como un ejemplo de inspiración.

"Nelson Mandela personificó los altos valores de Naciones Unidas: paz, perdón, compasión y dignidad humana", dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Mandela embodied the United Nations values. His ideal was a world in which all people live together in equality and harmony. He was global citizen whose legacy must continue to guide us. https://t.co/uBTf5N1Rfw #UNGA pic.twitter.com/SfLbunOaRq

— António Guterres (@antonioguterres) September 24, 2018